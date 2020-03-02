【巴菲特也尊崇】「經營之神」韋爾奇離世　享年84歲

外國傳媒報道，有「經營之神」之稱的通用電氣(GE)前行政總裁傑克韋爾奇(Jack Welch)去世，享年84歲。他的妻子Suzy周一(2日)宣布了他的死訊。韋爾奇執掌通用電氣長達20年，在他的領導下，該公司市值從120億美元增至4,100億美元，通用電氣一度成為全球市值最高的公司。

「股神」巴菲特對韋爾奇十分推崇，《傑克·韋爾奇自傳》(Jack:Straight from the Gut)是「股神」經常推介的書。此書被譽為CEO的聖經、影響世界商業最深遠的20本書籍之一。

韋爾奇於1981年成為GE史上最年輕舵手，令人津津樂道的是他的「經營手法」，成為了不少企業的榜樣！他精簡了GE臃腫的官僚架構，讓經理們可自由地做出他們認為有利於盈利的改變。

他又發明了「活力曲線」(vitality curve)，把經理們分成三組。前20%的A組「充滿激情，致力於讓事情發生」。「至關重要的」70%的「B組」對公司至關重要，並鼓勵他們加入A組。然後是底部10%的「C組」。他在2001年出版的《傑克：直抒己見》(Jack： Straight From The Gut)一書中說：「表現不佳的人通常都要走人。」

根據書中所述，在他成為GE舵手的首5年，集團的人手由41.1萬大減至29.9萬！他於1960年加入GE，職位為化學工程師，1972年進身副總裁，7年後成為副主席，在1981年4月、當時以45歲之齡，接替Reginald H. Jones成為GE的主席及行政總裁。

他堅持認為，GE要在每方面成為行業領導者，喜歡說：「要麼修復它，要麼關閉或出售它。」《財富》雜誌在1999年形容他是「世紀的經理人」！

韋爾奇任內斥超過250億美元進行併購，眼見美國經濟發展不再由製造業支撐，遂拓展金融業務，又大力拓展海外市場。不過，其依靠金融業務的策略之後一度令GE陷入沒頂危機。

韋爾奇是工作狂，他記得數以千計的員工名字，並且會向員工發出手寫通告，表達讚賞或不滿。他一星期工作六天，星期日會打高爾夫球。

到了2001年9月，他退休了，就在「911」事件之前數日，之後超過10年仍活躍於擔任顧問和媒體評論員。

【想出人頭地？畢業後有5大戒】

韋爾奇的妻子Suzy Welch，同為十分傑出的管理大師，她曾勸勉畢業生踏入社會想出人頭地的話，要先忘記在學時會遇到的以下5件事，才能有更大的成就：

●不會再有人清晰地告訴你有甚麼「功課」

Suzy Welch說：「在校園時，你會十分清楚自己需要做甚麼功課，而且總有人會提醒你，甚至教你怎樣做。不過，現實社會是不會有的，而且甚少發生，如果你想成長，必須要擁有求知的野心。」

「當你接收到一個項目時，沒有人會教你怎樣做，最終結果只有兩個：好過預期或差過預期。如果你想成功，一定要學懂怎樣應對不清晰的工序，而且找出解決方法。」

●不要期望「生命」有第二次機會

Suzy Welch說：「在校園時，今次考試不好，老師總會說不要緊，還有下次機會考好一些。一年級成績不好，不要緊，到了二年級又是新的開始。學校總是鼓勵學生的。不過，真實社會不會給予你下次機會，若工作上犯下大錯，就算以前立下了不少功勞，也會即時被炒。」

不過，Welch勸勉年輕人，不是抱着「不做不錯」的心態，而是必須謹慎，謹記工作環境與讀書時已不同了。

●你的努力與收穫不會成「正比」

在求學時間，老師會提醒你愈勤力，成績就會愈好，因為大部分考試題目是書本上有的；在職場就不同了，就算你勤力如牛，每日超時工作，但如果對公司的銷售業績沒有幫助，也是枉然的。

或許有些人會抱怨不公平，但事實正是如此，老闆要看成績，不是看過程。

●廢話少講

在求學時期，一篇論文可以是10頁紙或以上，學校會強調寫文章是愈長愈好，反而精簡會扣分或低分。不過，在商業社會是相反的，上司不會有充裕的時間來審核你的工作、亦不會長時間坐定定聽你的意見或概念，一切事情都需要精簡，切忌過長。

●成功不能只有一個人認同

在校園時，你可能只需要取悅負責畢業論文的教授。不過，在職場環境，作為「新鮮人」的你，在匯報給上司時，他亦有其上司，當中構成的「架構圖」可以很複雜。

故此，你的上司認同你，不等如他的上級認同你。Welch指出，在職場上，你必須要忘記自己在學期間的威風，凡事謙卑、低調一點，才會取得最終成功。

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