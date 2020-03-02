【零售浩劫】bossini關閉台灣業務　結束51間店舖

台灣業務分類於1992年開始營運，於東南亞地區推廣集團品牌，從而提升集團於大中華地區的知名度，一直發揮重要作用。台灣市場是集團拓展大中華市場策略的組成部分。退出台灣市場對公司而言乃困難的決定。然而，由於台灣的消費市場於過去20年持續疲弱，台灣業務分類自2005/2006年財政年度起一直錄得虧損。

展望將來，公司對台灣市場於可見將來之前景仍未感樂觀。面對香港及中國大陸(集團兩個主要零售業務分類)目前充滿挑戰之市況，董事局已決議終止經營台灣業務分類，使集團可更佳利用其資源於其他主要業務分類，此乃符合公司及股東最佳利益。

集團將與台灣業務分類的業主就店舖現有租約之提前終止條款(倘適用)展開磋商。公司將根據當地僱傭法例及規例向遭裁減的僱員作出賠償。目前估計關閉台灣業務分類所產生的相關成本將約為2,000萬港元，視乎與業主就有關提前終止店舖租約的磋商結果而定。預期所產生的成本將不會對集團整體業務運作及現金流造成重大影響。

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