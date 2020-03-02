夜市UPDATES：美股走勢反覆　港夜期低水307點

美股上周表現為「2008年金融危機以來最差」，周一走勢仍見反覆，道指早段升逾300點後一度轉跌，目前報25,497點，升87點或0.35%；標指報2,945點，跌8點；納指報8,554點．跌13點。

港股期指夜市同樣受壓，目前報25,985點，跌314點，低水307點。

需注意的是，投資者尋求更安全的股票替代品，從而使美國國債孳息率推至歷史新低。美國的10年期國債孳息率首次跌破1.04%，創歷史最低水平。

隨着疫情繼續擴散，數位美國經濟學家紛紛預測，當前的疫情或拖累美國經濟跌入衰退。另外，經合組織發布最新全球經濟增速預期，警告本季度全球經濟可能陷入萎縮，將2020年全球經濟增速預期從2.9%下調至2.4%。

日內多家央行紛紛發聲，市場愈益揣測全球主要央行可能會繼2008年10月金融海嘯後首次聯手緊急「放水」。高盛周日(1日)估計美國聯儲局今年上半年將累計減息1厘，當中本月或大幅劈息半厘，甚至可能在3月18至19日議息會議前，與其他央行攜手行動。

受到經合組織預警全球經濟陷衰退影響，歐股走勢反覆，當中英股轉升0.4%；德股跌0.86%；法股跌0.48%。

【22:30】市場對主要央行放水預期升溫，美股開市早段反彈，道指漲331點，至25,741點；納指漲117點，至8,684點；標指升23點，至2,977點。

美國掀起日用品搶購潮，超市股受惠，倉庫式零售商Costco股價早段漲4.03%至292.45美元；折扣零售商沃爾瑪股價早段升1.15%至108.92美元。

有指維權投資者辛格旗下Elliott Management大舉吸納Twitter股份，並計劃推動公司改革，包括撤換舵手。Twitter股價早段急漲10.24%至36.6美元。

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