【點股後市】陳蓓敏：舜宇受惠換機潮　候低吸

美股上周斷崖式下滑，尚幸上周五似有回穩迹象。美國總統特朗普已要求國會撥款25億元抗疫，專家已表示疫苗檢驗最快需要6至8個月時間。面對宏觀半封情況，美國企業管理層紛紛不敢樂觀。

配合特朗普政策，聯儲局主席鮑威爾已宣稱會採取適當行動，支持美國經濟運行。市場預期當局三月減息，幅度由0.25至0.5厘不等，華爾街可能再次起舞。

中國日前公布2月份製造業採購經理指數(PMI)，低見35.7點歷史新低，但因新冠肺炎影響，內地製造業冰封，低數值是可以預期。事實上，全球貿易也受牽連，日、韓PMI皆見下跌，日本和韓國分別為47.8點和48.7點。港股雖然反彈，可惜和香港有關的經濟股份皆見弱態。然而，人民幣反彈，帶動中資股上揚。

美股方面，納指上周五率先站住腳，新經濟和科技股本周有望做好。雖然蘋果公司聲稱面臨兩難局面，生產零件能否按時補給和對未來銷售感憂慮，不過，中國正努力有序復工，零件補給應可有序。至於美國或減息帶動內需，應可放緩悲觀預期。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082）

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