券商估澳門全年賭收挫兩成八

澳門2月份賭收破紀錄跌近八成八，僅得31.04億澳門元，券商普遍看淡未來的情況。其中，花旗再度下調全年賭收預測，該行2月初時已由預計全年跌8%修訂為跌12%，本次更大幅下調至全年跌28%。

花旗預料，新冠肺炎疫情或於4月尾才受控，澳門賭收回復期將會較長，首3季將分別按年收縮58%、53%、11%，至第4季才U形反彈12%。雖然各賭場營運商經已縮減成本，但該行估計，澳門每日平均賭收要達2.7億澳門元，這些賭企才可收支平衡。

摩根士丹利亦發表研究報告，指出不計因抗疫而停止營業的15日，澳門賭場2月平均每日賭收為2.22億澳門元。市場普遍預測3月賭收會按年跌達75%，即全月64億或平均每日2.08億澳門元。大摩指，有關數字暗示了今年首季賭收或按年收縮58%至317億澳門元，亦意味差不多所有博彩營運商首季都難以達致收支平衡。

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