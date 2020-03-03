券商估澳門全年賭收挫兩成八
2020年03月03日 00:24
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券商普遍看淡澳門全年賭收前景。(Getty Images)
澳門2月份賭收破紀錄跌近八成八，僅得31.04億澳門元，券商普遍看淡未來的情況。其中，花旗再度下調全年賭收預測，該行2月初時已由預計全年跌8%修訂為跌12%，本次更大幅下調至全年跌28%。
花旗預料，新冠肺炎疫情或於4月尾才受控，澳門賭收回復期將會較長，首3季將分別按年收縮58%、53%、11%，至第4季才U形反彈12%。雖然各賭場營運商經已縮減成本，但該行估計，澳門每日平均賭收要達2.7億澳門元，這些賭企才可收支平衡。
摩根士丹利亦發表研究報告，指出不計因抗疫而停止營業的15日，澳門賭場2月平均每日賭收為2.22億澳門元。市場普遍預測3月賭收會按年跌達75%，即全月64億或平均每日2.08億澳門元。大摩指，有關數字暗示了今年首季賭收或按年收縮58%至317億澳門元，亦意味差不多所有博彩營運商首季都難以達致收支平衡。
6家澳門持牌賭企的股價周一(2日)全線下跌。當中，以何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)「最傷」，挫1.14%至10.38元，創2016年7月以來的收市低位。其餘濠賭股跌幅則介乎0.25至0.75%不等。
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