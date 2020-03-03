【專家視野】林嘉麒：股市反彈浪還看疫情

美國股市上周跌勢驚人，道指一星期勁挫3,583點，同時，由2月12日的高位29,568點，跌至2月28日的低位24,681，跌幅達16.5%。在短線嚴重超賣下，上周五即市從低位反彈接近800點，最後以跌357點收市，可以理解。面對疫情下，一方面經濟面對的下行壓力是難以估計；另一方面，市場憧憬刺激經濟的可能，美股上周五反彈正是兩者的總和結果。

首先，有經濟學專家預測，疫情爆發可能導致美國經濟衰退，並將今年第二和第三季度美國的國內生產總值(GDP)預測下調至零增長。GDP連續兩個季度下降通常被定義為經濟衰退，美國去年第四季度增長2.1%，全年則增長2.3%，今年首季增長能否維持2.1%或以上似乎有一定難度，就算首季環比維持增長，未來兩季經濟正增長相信是「凍過水」。再者，美國疫情才剛爆發，結果難以預料，而世界衞生組織已將疫情對全球風險的評估上調至「非常高」。

各大投行對疫情影響預測普遍悲觀，美股急瀉可以理解，畢竟美股已處於超過10年的大牛市，美國總統特朗普近年以下調稅率推高企業盈利，又喜歡出口術托市，美股估值上已出現一定的溢價。當環球股市回落，美股自然弱不禁風，一吹就跌，不足為奇。

近日市場已猜測美國聯儲局會比預期更早減息，有估計是3月減息0.5厘，以遏制市場的恐慌情緒，同時為經濟增長提供支撐。事實上，聯儲局主席鮑威爾一直強調早輪的是預防性減息，現時經濟下行壓力巨大，再次減息是理所當然。美國將於本月18日進行議息會議，據上周五利率期貨顯示，減息0.5厘機率達94.9%，減息0.25厘也有5.1%，意即減息是市場共識，只是幅度是多少。

既然如此，投資者入市要考慮的是，在經濟衰退與減息之間，兩者角力的最終得勝者是誰。減息是人為，而疫情是天災兼難以掌握，近期人類只可以用確疹人數增長率去估計疫情狀況。有專家認為只要其增長率放緩，技術走勢是圓頂，股市恐慌的高峰期亦會過去，情況似二月的內地股市，而疫情的消息被淡忘下，股市表現就開始反映未來經濟情況。

美國只是剛開始出現確疹個案，眾所周知，一個確疹個案的出現，同時包括了超過一百個的隱形帶菌者，所以短期出現大規模的確疹個案是遲早的事。聯儲局要保經濟唯一可做是作預防性的減息，而減息幅度及次數與GDP實質增長並沒有線性關係。因此，就算減息一早開始，也難以預期經濟增長怎樣改善。不過，大市已調整不少，反彈是正常，惟反彈時間的長短還看疫情趨勢。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）

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