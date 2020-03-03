美股中段發力勁彈631點　3大指數齊升逾2%

美股上周創2008年金融危機以來最差表現之後，周一(2日)表現回穩，3大指數中段發力勁彈。道指最新報26,041點，升631點或2.49%；標指最新報3,020點，升66點或2.25%；納指最新報8,769點，升201點或2.36%。

美國總統特朗普於其社交媒體帳戶上發文批評聯儲局，指「鮑威爾(聯儲局主席)和聯儲局採取行動慣常地緩慢。德國和其他國家都正向經濟注入資金。其他央行已經更加進取了。」

他續說：「出於所有正確的原因，美國應該有最低的利率。現在我們並沒有(最低的利率)，而這使我們陷入劣勢。我們應該帶領，而不是跟隨！」

不過，仍需注意的是，投資者尋求更安全的股票替代品，從而使美國國債孳息率推至歷史新低。美國的10年期國債孳息率首次跌破1.04厘，創歷史最低水平。

隨着新冠肺炎疫情繼續擴散，多位美國經濟學家都預測，目前的疫情或拖累美國經濟跌入衰退。另外，經合組織發布最新全球經濟增速預期，警告本季度全球經濟可能陷入萎縮，將2020年全球經濟增速預期從2.9%下調至2.4%。

日內多家央行紛紛發聲，市場愈益揣測全球主要央行可能會繼2008年10月金融海嘯後首次聯手緊急「放水」。高盛周日(1日)估計美國聯儲局今年上半年將累計減息1厘，當中本月或大幅劈息半厘，甚至可能在3月18至19日議息會議前，與其他央行攜手行動。

美股上周累跌逾10%，創自2008年10月以來最大跌幅，3項主要指數均自2月所創的高位回落逾一成，陷入調整區間。其中，道指和標指都已經連跌7日。

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