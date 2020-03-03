特朗普斥聯儲局行動緩慢 要求減息至最低！
2020年03月03日 01:00
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美國總統特朗普(Getty Images圖片)
美國總統特朗普於其社交媒體帳戶上發文批評聯儲局，指「鮑威爾(聯儲局主席)和聯儲局採取行動慣常地緩慢。德國和其他國家都正向經濟注入資金。其他央行已經更加進取了。」
他續說：「出於所有正確的原因，美國應該有最低的利率。現在我們並沒有(最低的利率)，而這使我們陷入劣勢。我們應該帶領，而不是跟隨！」
聯儲局將於3月18至19日議息，經濟師幾乎都預測該局會宣布減息，其中，高盛估計美國今年上半年將累計減息1厘，當中3月或大幅劈息半厘，甚至會在議息前行動。
根據FedWatch，目前利率期貨正反映出，交易員預期本月減息可能性達100%。
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