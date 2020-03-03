憧憬油組進一步擴產　紐約期油全日急漲逾4%

石油輸出國組織及其產油國同盟(合稱「OPEC+」)即將召開會議，投資者憧憬將落實進一步擴產，刺激國際油價周一(2日)急漲。

紐約期油收報每桶46.75美元，升1.99美元或4.45%；布蘭特期油收報每桶51.9美元，升2.23美元或4.49%，兩者均創自2019年9月16日以來最大單日升幅。

外媒報道，OPEC會議將按原計劃於3月5至6日舉行。據消息指，沙特計劃向OPEC+提出建議，OPEC+減產每日60萬桶，而沙特單獨額外減產每日40萬桶。

花旗表示，OPEC+減產幅度不足100萬桶可能會引發石油遭到拋售。該行又指，由於全球供應鏈上的庫存增加，預計庫存大幅增加的情況延續到第二季度末，甚至更長時間。由於今年上半年的需求遭到破壞，全球庫存總量可能增加接近2.5億桶。

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