各界促撤辣！二手湧現劈價蝕讓　港島持貨九年都要輸

新冠肺炎疫情未受控，二手樓跌價及蝕讓個案持續出現。元朗YOHO MIDTOWN兩房單位，劈價至695萬元售出，為同類型單位近一年的低位，同時港島區更有住宅物業要蝕讓轉手。業界人士呼籲政府撤銷樓市辣招，為業主重開「逃生門」。

美聯張瑋津稱，上述YOHO MIDTOWN第3座中層H室，外望市景，實用面積約443方呎，開價710萬元放盤半年，終減價15萬元後，獲首置客購入，呎價約15,688元。事實上，屋苑兩房單位做價近月首見跌穿七球。

而東涌昇薈一房戶樓價，更跌回兩年前價位。消息透露，該盤5座低層戶，實用面積591方呎，市傳售648萬元，呎價10,964元。據了解，同座較高層的同室單位，一七年底成交價亦僅約650萬元。

樓價持續「尋底」，個別業主已損手。中原李嘉儀指出，西灣河港島‧東18一個高層A室，實用面積475方呎，去年八月叫價950萬元。受疫情影響，二月時減至850萬元，最新以825萬元易手，呎價17,368元。原業主持貨約九年，帳面蝕逾40餘萬元。

此外，新盤市場再錄交易告吹。據一手銷售資訊網資料，華懋集團屯門琨崙的金琥珀洋房單位32A，繼二月初終止買賣合約後，原於上月二十一日重新以2,650萬元售出，呎價12,150元，惟成交紀錄冊顯示，交易於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展 ，即同一單位短短約一個月內「連撻」兩次。

經濟前景未明，樓市走勢向下。世紀21奇豐物業主席李峻銘表示，撤辣目的不是要令樓市上升，但在合適時候，需因應市況改變而作出調整。如在減息周期下，保留兩至三年前的壓力測試並不合理。

他續稱，市場預期未來經濟轉差，部分業主將面對失業、減薪等問題，自住物業成為其重要資產。政府應取消額外印花稅限制，讓業主可隨時套現，亦刺激入市需求。

至於資深投資者陳清白則指出，物業市場在辣招下綁手綁腳，影響買賣流轉，現時經濟環境惡劣，相信不少業主希望沽貨，只是被額外印花稅綁死。他認為，政府可以放寬購置第二個單位的15%新從價印花稅，以及針對外地客的買家印花稅。

而美聯住宅部行政總裁布少明預期，樓市「疫境」下難望回勇，料今年首季一及二手交投勢創近四年同期新低，上半年樓價將錄達5%跌幅。

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