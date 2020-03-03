【專家點評】古勝：友邦保險落後可撈？

港股昨日(2日)反彈161點收報26,291點，恒指暫時守穩26,000點關口，係咪代表短期內可以一帆風順？老古認為未必，皆因新冠肺炎仍未見受控，雖然中國似乎已遏制疫情進一步爆發，但環球愈來愈多國家出現首宗確診個案，持續影響世界經濟往來。因此，喺揀股方面，宜挑選業務相對穩陣的板塊。

走勢方面，該股由1月17日的高位87.8元，反覆回落至昨收報76.45元，期內跌逾12%，目前該股仍未擺脫降軌，料短線仍然弱勢，卻也造就低吸時機。該股短線支持位於74至75元，中長線投資者可於該水平分注吸納，向上博88元，向下跌穿71元宜止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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