【市前重點睇】美股顯著反彈 油價漲2%
2020年03月03日 07:43
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●美匯指數跌至97.36，離岸人民幣(CNH)升上6.9575，港匯高見7.7790，美元兌日圓企108.22，歐元漲至1.1144，英鎊弱見1.2767。金價見1,591美元。油價升逾2%，布油處51.9美元，紐油升至47.79美元。道指期貨升逾百點。
●多國央行紛紛發聲，市場愈益揣測全球主要央行可能會繼2008年10月金融海嘯後首次聯手緊急「放水」。
●美國總統特朗普周一(2日)於其社交媒體帳戶上發文批評聯儲局，直斥該局及主席鮑威爾行動緩慢，並要求減息至最低水平。
●七大工業國(G7)財長本周將會舉行開電話會議，料採取協調一致的行動，盡可能紓緩疫情對經濟增長的威脅。
●道指收報26,703點，升1,293點或5.09%，以百分比計，創出自2009年3月以來最大單日升幅；若以點數計的話，更是有史以來最大升幅。 https://bit.ly/2IfI9BE
-標指收報3,090點，升136點或4.6%；納指收報8,952點，升384點或4.49%。
●美國供應管理學會(ISM)公布，2月ISM製造業採購經理指數(PMI)報50.1，差過市場預期的50.5，亦低於1月的50.9。
●美國10年期國債孳息率低見1.0283厘，創歷史最低水平，其後回升，收報1.1632厘，升1.46點子。
●即月恒生指數夜期收報26,220點，跌79點，低水72點，成交45,965張。
●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,305點，微升14點。
●紐約期油收報每桶46.75美元，升1.99美元或4.45%；布蘭特期油收報每桶51.9美元，升2.23美元或4.49%，兩者均創自2019年9月16日以來最大單日升幅。
●紐約期金收報每安士1,594.8美元，升28.1美元或1.8%。
●英國富時100指數收報6,654點，升74點或1.13%；法國CAC指數收報5,333點，升23點或0.44%；德國DAX指數收報11,857點，跌32點或0.27%。 https://bit.ly/2VI4WxZ
●經合組織發布最新全球經濟增速預期，警告本季度全球經濟可能陷入萎縮，將2020年全球經濟增速預期從2.9%下調至2.4%。
●歐洲央行(ECB)加入「維穩」陣營，指新冠肺炎增加了全球增長前景的不確定性。該行副行長德金多斯(Luis de Guindos)周一(2日)在講話中表示，歐央行隨時準備適當調整其所有政策工具，以確保通脹持續實現其目標。
●【經濟浩劫】香港1月零售額暴挫逾21%，連瀉12個月。
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