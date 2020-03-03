金價重上1600美元　油價漲逾3%

市場對全球救市預期升溫，油價及金價承接隔夜升勢，周二(3日)進一步上揚。油價漲逾3%，紐約期油一度飆3.85%，高見每桶48.55美元。布蘭特期油曾漲3.6%，至每桶53.77美元。

金價隔夜一度升至每安士1,611美元，亞洲市交易時段升勢回順，惟1,600美元大關失而復得，曾漲10.92美元或0.69%，高見1,600.35美元。

知情人士透露，七國集團(G7)財長計劃周二(3日)舉行電話會議，討論新冠肺炎疫情的應對方案。同時，石油輸出國組織及其產油國同盟(OPEC+)準備在本周維也納會議上討論減產，分析料有望達成進一步的減產協議，平均預期為每日減產75萬桶。

另外，經濟合作組織(OECD)預計，今年的全球增長可能創下逾10年來最弱水平，因為疫情對製造業、消費需求和交通運輸造成大破壞。

上周五(2月28日)金價大挫，加皇資本市場報告指出，投資者為彌補其他市場上的損失和滿足保證金要求而沽金套現，並不代表投資者對黃金避險地位失去信心，或對黃金的態度出現根本性轉變。

MineLife Pty高級資源資產分析師Gavin Wendt表示，黃金基本因素仍然非常強，從整體上看，近期價格出現的任何回調都不重要。相比股市下跌超過10%，金價表現並未有那麼糟，因此可以說黃金的避險地位經受住挑戰。

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