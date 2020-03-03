【股民熱話】如果股、樓各跌兩成　你仍能安好嗎？

港股現時處26,000點水平，過去兩年的走勢呈一浪低於一浪(2018年高位在33,484點、2019年高位在30,280點、2020年至今高位在29,175點)。依照圖表走勢顯示，當恒指波幅收窄，單邊市的日子並不遠。而以目前香港、中國以至全球經濟景氣來看，破底而下展尋底之旅的機會甚高。

再看樓市，地產代理的二手樓價指數已連續兩年在高位受阻，並轉橫行，情況跟股市有點類似。當然，唔少評論認為，香港樓市仍然供不應求，跌都有個譜。但筆者記憶中，香港回歸以來，樓市未曾試過供求平衡。當年沙士，都有好多置業需求，樓市都係供不應求，但市區樓可以跌到半百萬唔使一層，點解？因為經濟差到冇朋友，兩餐都今日唔知聽日事，買咩樓？

香港人要明白，這十年超低息環境，加上大量內地人流和資金流在港活動，造就了嚴重的資產泡沫。可如今內地經濟幾可肯定係進入艱難期，即使稍後推財政和貨幣政策，充其量只係紓困，卻不可能完全止跌，更難以在短期內復原。內地經濟都自身難保，內地居民對在港的投資包括股、樓與消費的需求正在急降。但港府至今的態度，尚未確切評估此趨勢對香港經濟所造成的深遠影響，還坐定粒六等疫後一切可以復常。單是冷對社會要求樓市有序「撤辣」的呼勢，以穩樓市來穩經濟，港府亦忠言逆耳，充耳不聞，就可見一斑。表面上係一切盡在掌握中，實際上卻嚴重低估外部環境及內部系統性風險，水浸眼眉都未知死！

用市民的錢派一萬都要等半年，香港人與其等政府救，不如自救。試試自己做過壓力測試評估，問吓自己，若嚟緊股市和樓市大跌兩成，你仍能安好嗎？股息收入及租金收入大減，每月收支能否應付生活或財務負擔？還有，你的公司能捱過難關嗎？若然不幸淪為失業大軍，手頭的流動資金，能支持一家大細開支幾耐？就快要退休的話，係咪應該要諗吓將份強積金調去保本以避免波動？

帥哥見到今年以來，港股交投唔差，好多時有單日成交額都過千億元，但今年僅過了兩個月，經已有好幾家券商將證券牌照交還證監會，止蝕唔玩，可以知道香港金融業表面風光，實際上係「外強中乾」。呢個由內地資金同中企撐住的「壓力煲」，睇怕遲早都係要爆。金融業一倒，地產業唔會有得幸免，只怕爆炸力比過去大半年零售及消費業倒下的殺傷力大十倍！

所以，帥哥都係奉勸各位股友，須正確認清這次經濟逆境的嚴重性，及早做好防「十級颶風」的措施，等到經濟崩潰先嚟搵逃生門，最怕冇得留低！

東網財經專欄作者 帥哥

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