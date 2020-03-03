亞洲股市：日股升約200點 韓澳股漲2%
2020年03月03日 08:27
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(Getty Images圖片)
憧憬全球央行出手救市下，美股隔夜反彈，道指更飆近1,300點創史上最大單日升幅。亞洲主要股市跟隨外圍做好。
日本日經225指數一度漲375點或1.76%，高見21,719點，最新報21,538點，升194點或0.91%。日本首相安倍晉三表示，密切關注新冠肺炎疫情對經濟的影響，必要時將採取更多經濟措施，充分利用預算儲備來應對疫情，而下一年的預算會考慮下行風險。
另外，日本央行擬在計劃外的回購操作中，購買5,000億日圓日本國債。
南韓首爾綜合指數升45點或2.29%，見2,048點。
澳洲悉尼普通股指數曾升134點或2.09%，高見6,596點，最新漲123點或1.92%，報6,584點。
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