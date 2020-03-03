【專家點評】陳正犖：調降企業盈利預測　股市尚有波動

疫情擴散拖累環球股票近日被拋售，不過觀乎股市跌勢，未至於出現非理性恐慌，美股仍屬於自二月歷史高位以來的正常調整，南韓、日本及歐洲股市跌勢較嚴重，也屬人之常情，因為相關地區目前確診個案較多。

我們認為美股目前跌幅，仍未完全反映未來幾星期市場或調低企業每股盈利預測的因素。目前受疫情困擾地區的供應鏈受破壞，消費開支亦轉弱，效應將傳導致企業盈利，投資界或削預測。我們已將今年全年環球及美國企業盈利預測，由原來的增長6%，降至倒退4%。股市短期內預料繼續震盪。

不過花旗暫時仍相信，這並非傳統經濟衰退的開始，當然這突如其來的衝擊短線對環球經濟造成明顯負面影響，但不一定打擊中長期消費開支及生產，宏觀政策能否適當應對將會是關鍵，故此投資者不要輕易拋售自己的長遠核心投資。歷史顯示疫症及自然災害對市場影響僅屬暫時性，最終反而會造就吸引的長線買入機會。

年初我們建議投資者今年部署股票的其中一個策略是，買入派息持續具增長的優質股。近期股市跌勢正凸顯其防守性。自2月19日以來，追蹤派息持續具增長股份的指數，較標普500指數跑贏2個百分點，證明投資組合內適度配置股息增長優質股，可以降低整體波動性。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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