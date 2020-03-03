A股快報：兩市升1%至2% 5G二期招標或下月啟動

外圍做好，滬深三大股指開市即升1%至2%。滬綜指重上3,000點關，高開25點或1.21%，報3,006點；深成指高開215點或1.9%，報11,597點；創業板指高開55點或2.58%，報2,190點。

人民銀行連續11日不進行逆回購操作，當日無資金到期，實現零投放零回籠。另外，據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價報6.9516，按日升295點子，連升兩日，升至2月3日以來高位，升幅亦創1月14日以來最大。

截至周二(2日)，上交所融資餘額報5,848.93億元，按日增加26.83億元；深交所融資餘額報5,113.91億元，按日增加56.98億元；兩市合計10,962.84億元，按日增加83.81億元。

內地傳媒引述消息報道，最近兩周都在忙5G二期招標事宜，預計內部的前期準備工作下周完成，可能會在4月份啟動招標。

此外，截至目前，除新圖興科因疫情影響延遲披露業績外，其餘90家科創板公司均披露2019年業績快報，70家公司股東應佔淨利潤實現增長，當中49家公司股東應佔淨利潤按年增長超過20%。

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