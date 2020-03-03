新冠肺炎：Visa削季度收入預測　警告惡化趨勢未見底

新冠肺炎肆虐全球，繼Mastercard及PayPal早前就疫情擴散可能對業務的影響而發出警告後，信用卡公司Visa亦加入預警，指自疫情在中國爆發以來，跨境增長率逐周惡化，至2月28日的趨勢中，仍未完全反映出疫情在亞洲以外地區擴散的影響，因此料有關的惡化趨勢尚未見底。

公司指出，持卡人在海外的支出大幅放緩，尤其是與旅遊相關的購買活動，預計本季度收入增長將比1月30日發布的預期低約2.5至3.5個百分點。不過，除旅行支出和一些亞洲市場外，跨境電子商務並未受到重大影響。

公司又稱，在4月份財報電話會議之前，不會公布對未來季度的預期。

－－－－－－