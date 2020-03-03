【專家點評】疫症全球蔓延　望中美兩國打救經濟

新型肺炎疫情先由中國爆出第一波，目前國內確診人數增長速度有所緩和，有可能意味着第一波疫情將近結束。反之其他國家，包括日本、南韓和歐洲等國家才剛開始出現第一波爆發，當中南韓更有一發不收拾的趨勢，環球股市持續走低，投資者避險情緒升溫，不乏市場錄得指數單日下挫逾3%的跌幅。

根據2003年SARS的累計病例數據，我們發現2003年3月26日至2003年5月12日是病例累計增加較快時期，亦為疫情最為嚴重的時期。在此之後病例增加數目速度有所減少，疫情慢慢得以受控。於SARS疫情高速蔓延期間，即由3月至6月的三個月當中，內地的社會消費品零售(社零)總額出現了階段性的最低點，其中2003年5月社零總額同比增速大幅下滑4.3%，環比下滑3.4個分點，隨着疫情得到控制後逐步恢復。

市場的共識大抵是全球第一季度增長大幅倒退，經濟活動風險不斷上升。隨着新型肺炎對經濟增長的打擊逐步浮現，環球數據包括美國ISM製造業，中國PMI將會大幅差於預期。

市場目前焦點放在美國聯儲局以及中國人行對經濟環境下行時的布局，更預期使用工具和採取相應行動支持經濟。本月17至18日適逢聯儲局舉行議息會議，市場憧憬在3月議息會議或甚至之前便減息，約減息半厘以作保短期經濟長增長的燃眉之急。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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