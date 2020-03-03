無懼股市暴跌！對沖基金上周疫市撈底

新冠肺炎疫情肆虐全球，上周美股經歷2008年金融海嘯以來最慘拋售潮，在股市暴跌並進入回調之際，對沖基金趁低入市。根據摩根士丹利大宗經紀部門數據，對沖基金上周四(2月27日)買入的股票，較兩年多以來的任何時候都更為瘋狂，而當日標普500指數下跌4.4%。

疫情迅速蔓延令環球股市急挫，交易員已快速由股市撤離，其取態與對沖基金背道而馳，反映基金經理認為在股市暴跌中顯現出投資價值，或有助解釋為何股票出現迅速反彈。大摩上周五(2月28日)發表報告指出，股市拋售並沒有導致對沖基金回避，他們是相當大規模的淨買家。對沖基金繼續在股市中保留風險敞口。

周一(2日)美股出現報復式大反彈，道指收市飆1,293點，以點數計升幅為史上最強，標普500指數大升4.6%，原因是市場憧憬全球央行或聯手救市。

事實上，在股市變天前對沖基金已增加槓桿。根據大摩大宗經紀部門數據，用於衡量對沖基金行業風險偏好的淨槓桿率(好淡倉比例)在上個月最初的幾周上升約5個百分點，創下數年來最快的增幅之一。

然而，股市拋售並沒有對他們的表現造成太大影響，因為對沖基金青睞的股票表現與市場一致，而做淡倉位則在股票下跌時增加收益。當中，科投類股份受捧，特別是軟件製造商股份。至於在疫情引發的拋售中首當其衝的航空、酒店和餐廳類股份，則獲對沖基金淨買入。

至於上周的淨槓桿率下降，主要是受市場下跌以及指數看跌期權增加的推動。大摩稱，一個迫在眉睫的風險是該行業較高的總槓桿率，該槓桿率跟蹤好倉和淡倉倉位的總數。目前190%的總槓桿率自2010年以來處於第86個百分位。雖然較高的風險敞口表明對股票押注有很高的信心，但是如果市場動盪持續，則可能會帶來麻煩，從而迫使基金經理平倉。

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