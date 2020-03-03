【專家點評】港零售難言見底　依賴內地釀結構性問題

法國外貿銀行(Natixis)的研究報告指出，香港曾經繁華喧鬧的街道現在變得蕭條，以居民消費和比重愈來愈大的遊客消費為核心的增長模式遭受重創。零售業作為推動增長的動力之一，但再次受到消費情緒疲軟的打擊。商店紛紛縮短營業時間、裁員和鼓勵無薪休假。儘管香港零售業看似產生的附加值較小，但實際上貢獻了15%的就業率。

2003年至今，香港零售總額擴大了2.5倍。但此次新冠肺炎帶來的衝擊更甚於沙士時期，主要原因為其增長高度依賴來自中國內地的遊客。珠寶、服飾、藥品和化妝品受旅遊業影響最大，而必需消費品和快餐所受衝擊相對較小。

銷售疲弱不僅影響零售商，也波及到了商舖業主。零售物業價格自2003年以來飆升6.3倍，但近期已開始調整，幅度較住宅和商廈幅度更大。去年零售物業價格下跌15%，但租金僅下跌4%，對比沙士時期租金下跌幅度高達8%，現在環境無疑較當時更嚴峻，空置率也正在上升，意味着租金將持續承壓並為業主收入帶來壓力。

以往的經驗表明失業率能夠在短時間內迅速爬升。鑑於當前消費者情緒和增長前景疲弱，失業率可能會從2020年1月的3.4%，進一步上升至4%，主要來自零售業、住宿及餐飲服務的推動。

以上種種困境，也揭示了香港零售業面臨的潛在結構性問題，即過於依賴內地。因此，拓展其他市場以及購物外的其他產品此時此刻顯得十分必要。網購和愈來愈多零售商直接於內地開店帶來的不確定性，同時加深了零售業面對的挑戰。而以珠寶服飾業為首的香港企業已經開始直接於內地銷售，香港零售業當前的地位正在動搖。預算案的現金派發措施能夠提供的支持有限，因為現金更多可能被用於生活必需品，而且這筆錢只是失業損失收入的補償。總體而言，香港急需一個新的零售商業模式。

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