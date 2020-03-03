【專家點評】邵志堯：開徵科技稅乃大勢所趨

馬太福音曾經有一段很多人引用的故事，說主人由於要遠行，把家業交給三個僕人去打理。主人幾個月後回來檢視成績，僕人甲賺了對開，僕人乙賺了四成，而僕人丙則把金子挖了個洞，把金子藏好，原封不動取出來，主人生氣的把僕人丙的金子分給了甲和乙。

所以有經典的一段經文：「因為凡有的，還要加給他，叫他有餘。沒有的，連他所有的，也要奪過來。」 這是典型西方資本主義在聖經中潜移默化向世人宣傳的思想，查實不是每一個人都善於賺錢和做生意，但《贏家通吃》這個概念已透過這故事牢牢的刻進信徒腦中。

今天國家和企業也出現了上述的《馬太效應》，美國和中國是全球兩大國家在工業革命4. 0中獲得最大利益的國家，而這兩國下的科技巨企，即「FAAMG」和「ATM」，在過去十年，股價不知翻了多少倍，亦佔股票市場大部分成交和市值，完全應驗了《馬太效應》，原因巨企掌握了平台和數據，Fintech中最重要的要素。

這些企業憑藉互聯網和金融科技，他們比自己更加了解自己，人通常會自欺欺人，但AI 人工智能和Big Data則不會，美國在20年前掌握了科研，一直在領先全球，而中國則善於應用和有龐大的精準數據，令中國將會後來居上。筆者嘗試以發明發電機去形容美國在互聯網的科研，而電器產品則是中國怎樣去應用，發明發電機是一個很大的突破，而電器則是寄生在電的產品，相對並非劃時代產物，但效益不比發電機少。

問題來到掌握不了核心技術的國家、企業或人便會被世界淘汰，他們予取予攜的得到了世界所有，在經濟學中國家有義務為財產作第二次分配，透過的手段便是税收，收取的税款分給社會上更需要的人。現在的税收是以傳統業務為主，很多業務由於是創新而政府未能跟得上，可能未有繳付相應税款，或税款的金額太低，未能彌補因新經濟而影響的老百姓，有些人由於因緣際會和未能掌握新技術，金融科技和互聯網顛覆了很多人的生計，牽涉到科技倫理。

政府有道義上去平衡人生贏家和輸家的利益，故有些國家已倡議收取科技税，用税收手段再作二次分配，筆者雖然崇尚自由經濟，但世界已向極致，特殊情況用特殊手段也無可厚非。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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