疫情嚴峻！華爾街大行齊限制員工旅行
2020年03月03日 11:02
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(Getty Images圖片)
華爾街大行及保險公司紛紛限制員工旅行，以避免在新冠肺炎疫情持續擴散的情況下的染病風險。
據了解，花旗、摩根士丹利及富國銀行要求員工未經公司高層批准下，不得進行跨國旅行，而此前的旅行限制措施僅限於疫情最嚴重的地區。消息指出，大都會人壽亦採取了類似的措施。而摩根大通上周亦作出員工全球旅行的限制。
根據彭博看到的內部備忘錄，摩根士丹利並無限制員工國內旅行，但「繼續密切關注形勢發展」。而在160多個國家開展業務的花旗集團，此前則限制包括意大利和中國在內的特定國家的旅行。
自上個月首批旅行限制措施實施以來，伊朗和南韓的感染病例激增，並且隨着從意大利到西班牙的新冠肺炎病例大增，歐盟已成立應對疫情特別小組。
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