新冠肺炎：全球製造業急劇萎縮　嘯後最甘！

受新冠肺炎疫情嚴重打擊全球需求、貿易和供應鏈，今年2月份，全球製造業創出2009年以來最大的萎縮幅度。

外電引述報告指出，2月份摩根大通全球製造業採購經理指數下降3.2點至47.2，結束了連續三個月的擴張；產出指數創出接近20年來最大降幅，新出口訂單指數也降至2009年以來的最低水平。

在對貿易緊張局勢的擔憂剛剛開始緩解之際，全球經濟正面臨自金融危機以來的最大考驗，隨着新冠肺炎疫情爆發打擊需求和供應，經濟增長將降至十年來的低點，工廠就業流失速度達到2009年以來最快。在31個經濟體中，有15個經濟體製造業產出收縮，其中包括中國、日本、德國、法國、意大利、台灣、南韓和澳洲。

資料顯示，中國國家統計局2月中國製造業採購經理指數(PMI)僅為35.7，比1月大幅下降14.3個百分點。美國供應商管理協會(ISM)近日公布2月份製造業PMI指數報50.1，較1月份的50.9下跌，亦低於市場預期的50.8，而新訂單指數報49.8，跌穿盛衰分界線50，前值為52，顯示受到新冠肺炎疫情擴大的影響，美國製造業景氣亦受到衝擊。

中國的製造業數據創紀錄新低，因為從中國到南韓的工廠都出現停工，市場愈來愈擔心疫情爆發將演變成全球性大流行。報道引述美國銀行經濟學家警告，現在預計今年全球經濟增長2.8%，為2009年以來最低。

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