港元拆息︰1個月期跌至1.55厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至1.12厘；1星期報1.24厘；與樓按相關的1個月期跌至1.55厘，連跌5日；3個月企1.76厘。

3/3/2020

隔夜 1.12452厘

1星期 1.24125厘

2星期 1.33446厘

1個月 1.55661厘

2個月 1.68631厘

3個月 1.76548厘

6個月 1.96941厘

12個月 2.09250厘

2/3/2020

隔夜 1.24738厘

1星期 1.36083厘

2星期 1.46226厘

1個月 1.62530厘

2個月 1.72941厘

3個月 1.79863厘

6個月 2.01941厘

12個月s 2.12840厘

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