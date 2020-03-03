股神巴菲特出手了！今次係買…
2020年03月03日 11:29
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(Getty Images圖片)
全球股市上周因新冠肺炎擴散而經歷了金融海嘯以來最大跌幅，惟外電報道，股神巴菲特(Warren Buffett)的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)上周出手增持約4,530萬美元的達美航空(Delta Air Lines)股份。
巴菲特的投資格言之一，乃「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」，今次在大跌市中增持航空類股份，似乎有實際行動。
報道引述數據顯示，巴郡於2月27日以約4,530萬美元的價格，增持超過97.6萬股達美航空股份，平均價格為46.4美元。
受疫情打擊，達美航空股價上周自57.87美元跌至46.13美元，跌幅約20%。該股周一(2日)收報47.16美元，升2.23%。
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