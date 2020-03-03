新冠肺炎：美國人都掃廁紙！Costco股價狂飆近一成

新冠肺炎疫情爆發，早前香港市民在超市搶購日用品的畫面，近日在美國上演！美國已錄得新冠肺炎患者死亡個案，加劇市民恐慌情緒，上周末紛紛湧入當地第二大零售商Costco搶購食物等必需用品，促使Costco股價周一(2日)大漲9.96%，報309.14美元，創自2009年9月3日以來最大單日升幅。

綜合外媒報道，隨著新冠肺炎疫情蔓延，社交媒體用戶接連分享Costco人潮爆滿、貨物被掃購一空的照片及訊息，顯示疫情在美國案例增加，加劇民眾擔憂，同時也為Costco帶來大量商機，股價隨之上漲。

投資機構奧本海默(Oppenheimer)分析師Rupesh Parikh指出，他們上周末實地考察新澤西州的韋恩(Wayne)的Costco，發現情況就如媒體報道一樣，Costco的人流量較以前的一般假期日大幅增加，在與Costco員工及管理層對話後，得知人流上升的情況自上周四已經開始。

其中，民眾對主食及清潔產品的需求極高，導致一些產品出現缺貨的情況。奧本海默指出，不易腐爛的食品以及家庭護理產品特受歡迎，前者像是米及麵條，後者則為紙巾與消毒劑等。

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