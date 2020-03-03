2019年全球十大最暢銷智能手機 華為榜上無名？
2020年03月03日 11:30
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iPhone XR成為2019年全球最暢銷智能手機之冠。(Getty Images)
市調機構Counterpoint Research公布「2019年全球十大最暢銷智能手機排行榜」，蘋果公司(Apple)的手機共佔了6席，其中iPhone XR排名第一。但令人大感意外的是，在內地銷量最好的華為(Huawei)，旗下手機竟然榜上無名。
南韓三星共佔了3席，而中國手機上榜的品牌僅有1個，由二線品牌OPPO奪得。
2019年全球十大最暢銷智能手機排名依次如下：
iPhone XR
iPhone 11
Galaxy A50
Galaxy A10
OPPO A5
iPhone 8
Galaxy A20
iPhone 11 Pro Max
iPhone 7
iPhone XS Max
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