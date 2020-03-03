2019年全球十大最暢銷智能手機　華為榜上無名？

市調機構Counterpoint Research公布「2019年全球十大最暢銷智能手機排行榜」，蘋果公司(Apple)的手機共佔了6席，其中iPhone XR排名第一。但令人大感意外的是，在內地銷量最好的華為(Huawei)，旗下手機竟然榜上無名。

南韓三星共佔了3席，而中國手機上榜的品牌僅有1個，由二線品牌OPPO奪得。

2019年全球十大最暢銷智能手機排名依次如下：

iPhone XR

iPhone 11

Galaxy A50

Galaxy A10

OPPO A5

iPhone 8

Galaxy A20

iPhone 11 Pro Max

iPhone 7

iPhone XS Max

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