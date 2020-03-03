【專家點評】環球救市政策趨明朗　留意港股成交

大華繼顯發表的研究報告指出，內地2月官方和財新製造業採購經理指數(PMI)雙雙降至紀錄新低，惟觀乎離岸人民幣日內先弱後強的表現，或意味市場的焦點隨着經濟影響被PMI量化後，重心正逐漸轉移至應對的政策層面。特別是內地7個省市據報推出涉及25萬億元人民幣的重點項目投資計劃，以至美國債券投資者預期聯儲局3月減息半厘的幅度，規模和力度均較常規措施為強。

減息預期正於匯市和債市反映，美國10年期國債孳息低見1.02厘的歷史新低，進一步降低資金「棄股從債」的誘因，有助股市在寬鬆背景下喘穩，另外港匯在美元回軟下走強至7.77的一周高位，若接下來港股的反彈可獲持續逾千億港元的成交配合，可視作資金流入股市的利好信號，並上試26,850點和10天線約27,000點的阻力。

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