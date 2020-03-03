澳洲減息0.25厘符預期　指疫情對經濟有重大影響

市場對央行聯手減息的預期升溫，澳洲央行周二(3日)公布利率決議，將3月現金利率下調0.25厘，至0.5厘，符合市場預期。央行表示準備進一步放鬆貨幣政策，並指新冠肺炎疫情對經濟有重大影響。

澳元匯價應聲抽高，每澳元最新兌0.656美元，升0.35%；兌港元亦升上5.1元水平。

隨着新冠肺炎疫情擴散全球各地，震散投資者信心及衝擊經濟，上周五(2月28日)聯儲局主席鮑威爾罕有地「出口術」安撫市場，為可能減息打開大門。市場愈益揣測全球主要央行可能會繼2008年10月金融海嘯後首次聯手緊急「放水」。高盛估計美國聯儲局上半年將累計減息1厘，當中本月或劈息半厘，甚至可能在3月18至19日議息會議前，與其他央行攜手行動。

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