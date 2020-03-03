滙豐推流動視像會議服務　可與客戶經理遙距交流

滙豐銀行推出流動視像會議服務，透過雲端視像會議軟件Zoom，令客戶與客戶經理可進行遙距交流。該行指，由即日起，此視像會議服務會提供予滙豐尚玉的所有客戶，未來幾周將會把服務拓展至滙豐卓越理財客戶使用。

客戶只需連接互聯網，便能透過電腦，或利用已下載應用程式的手機或平板電腦與客戶經理進行視像會議。

滙豐銀行香港零售銀行和財富管理業務主管欣格雷表示，該行重視人性化的銀行服務，透過虛擬會議讓客戶能夠與客戶經理「面對面」進行更深入的討論，尤其是財富管理這類較複雜的規劃。透過這種支援流動設備的視像通訊軟件，銀行仍能與選擇減少出行的客戶保持緊密的聯繫，提供及跟進客戶的需求。

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