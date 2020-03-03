【人棄我取】逢低買進騰訊阿里冇得輸　點解？

在中國科技股連續上漲之後，投資者出現「畏高症」，對市場前景的看法分歧將該板塊投入劇烈震盪之中。在連續刷新逾三年高位之後，科技股佔權重較高的深圳創業板指數上周有兩天跌幅超過4%，周一(2日)勁升逾3%後，周二又一度升4.8%。彭博的數據顯示，該指數30天波動率達46.5，超過其他全球主要股票指數。

據彭博報道，新冠肺炎帶來遠程辦公、網上教育及娛樂等需求的增長，以及政府對流動性的支持措施，都是中國科技增長股此前大漲的推手。上周創業板指數相對於美股那斯達克100指數的強勢一度升至近兩年來最高；創業板的彭博預測本益比當前約31倍，超過了過去三年的均值。

波動加劇反映了投資者對板塊的前景分歧增大。有人擔憂科技股業績會跟不上估值提升的步伐，開始減倉；也有人認為疫情的影響只是短期，科技股還可以繼續買。

報道引述永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎指，最近把中國科技股由增加比重降至維持比重，很多製造業的復工率，現在來看都還是相當低，所以沒甚麼新東西可以拿出來賣，並指今年第一季業績幾乎都很慘烈，包括手機等電子產品的影響很嚴重。他預計A股科技股今年的盈利增幅至多在15%，疫情前其預測為30%。

隨着疫情在日韓等地蔓延，也有投資者開始擔心中國科技公司會受到全球供應鏈中斷的影響。報道引述旭方基金合夥人王晨表示，南韓是電子產業鏈重要的一環，中國相關零組件等從日韓進口，如果隨着疫情擴散，防疫管控升級，可能會對產業鏈產生影響。

【盈利跑贏傳統股票】

另一方面，報道指中閱資本管理股份公司總經理孫建波在春節後重點投資了遠程服務和視頻類股。他表示，整個科技股板塊他會繼續投資，因為更看重科技股的長期表現。他指出，有人認為疫情會衝擊需求和供應鏈，也有人認為長期來看需求依然穩健，而他贊成後者的觀點，中國科技股的漲勢才剛剛開始，科技股的盈利會繼續跑贏消費等傳統類股票；創業板指數才回到2015年高點的一半左右，還有更多上漲空間。

創業板指數在2015年攀上歷史高點後，受盈利下行壓力等拖累一度跌去七成；但隨着半導體等行業趨勢好轉、商譽減值衝擊減退，該指數去年盈利開始改善。報道引述招商證券2月初的報告稱，預計創業板2019年淨利潤增長69%，結束了此前兩年下滑的局面。

彭博數據顯示，即使創業板指數的彭博預測市盈率高於過去三年23倍的均值，也仍然遠遠低於2015年股災前夕創下的歷史高位73倍。此外，群益證券分析師林靜華指出，買入科技股的資金有些是短線資金，但更多是機構投資者在吸納，包括科技股ETF和新基金建倉等。

【行業擁自主可控藍圖】

在2018年中美貿易摩擦逐步演變成技術摩擦後，投資者押注中國會加大對晶片等半導體領域核心關鍵技術及零組件的資金投入，以實現自主可控的藍圖。

報道引述瑞銀資產管理中國股票主管施斌在電郵中表示，在十幾年前，該行就看好中國科技行業，看了美國科技行業在整個經濟中的比例，認為中國一定會縮窄這個差距，現在的市場情況也確實如該行所預期的那樣，故現在依然看好科技行業。

安山資本資產管理總監Jackson Wong認為，中國擁有一個龐大的未開發市場，而且大部分是封閉式的業務，亞馬遜和谷歌這類公司根本進不去。他說，從這個角度看，就算估值不便宜，長遠來看，中國科技股可能還是會跑贏市場。

－－－－－－