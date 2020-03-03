【疫情打擊】5元「廁紙價」坐飛機　能激起你的旅行意欲嗎？

近日，有內地網民發布微博稱，從一旅遊網上平台，見到3月4日至5日、7日及8日，從深圳飛往成都的機票價格為「5元」人民幣，即係一卷「廁紙」的價格可以坐飛機，而此前該航線2月29至3月3日的價格介乎45至50元人民幣。可見疫情打擊下，航空業的經營情況極度艱難！

事實上，新冠肺炎疫情蔓延全球，非只中國，全球的觀光旅遊業都受創甚深。有專家分析，今年暑假，旅遊可能再非首選活動。

外媒報道，宏觀策略諮詢公司Absolute Strategy聯合創辦人哈內特(Ian Harnet)表示，即將到來的復活節假期和暑假，大家是否會把「在家度假」(Staycation)視為默認的選項，也就是不出遠門，只在家休息，或是只去住家附近的景點，這將對全球旅遊業造成重大打擊。

旅行分析公司ForwardKeys數據顯示，截至2月23日的五周內，從美國和英國預訂的國際航班年減近20%，原因很明顯，就是來自對於疫情的恐懼，而國內旅遊通常會扮演「安全網」的角色，消費者傾向選擇短程旅行。

數據分析和諮詢公司GlobalData指，疫情可能改變消費者的旅遊計劃，若疫情在4月底前沒有消退，取消旅遊計劃的狀況可能會開始迅速上升，因消費者認知到去旅遊的健康風險增加。

香港方面，香港快運航空最近也推出機票優惠，以香港往日本福岡為例，3月份單程(未連稅)最平僅售88港元。但出發的朋友則需要承受個人健康的風險。

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