【高盛推介】中移友邦落後 資金趁低吸納購證
2020年03月03日 12:01
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周三(2日)早段稍為向好，但部分重磅股如友邦保險及中國移動逆市下跌，走勢相對落後。
即市見資金留意友邦及中移認購證，希望趁低吸納。而近日亦見資金部署其認購證，以過去5個交易計，分別有約800萬及1,100萬港元流入。
投資者如計劃部署中移認購證，短線部署可留意中短期貼價購證(13375)，行使價65.05元，2020年4月24日到期，實際槓桿14.9倍。
另外，投資者可考慮以行使價61至70元、兩個月期以上作篩選，留意當中槓桿最高的中移購證(13745)，行使價68.73元，2020年5月11日到期，實際槓桿16倍，行使價61至70元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。
投資者如看好友邦，貼價選擇可留意購證(11488)，行使價78.93元，2020年6月22日到期，實際槓桿10.7倍，行使價76至83元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。
槓桿更高可留意中期價外高槓桿友邦購證(14801)，行使價88.93元，2020年6月1日到期，實際槓桿16.7倍，中期價外、高槓桿。
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