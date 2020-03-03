Apple創12年最大升幅　有券商認為這優勢被低估了

蘋果公司(Apple Inc.)周一(2日)股價大漲9.3%，創下2008年以來最大單日漲幅，在標普500指數成份股漲幅僅次於Costco。Oppenheimer建議買入蘋果公司股票，看好這家iPhone製造商已做好充分準備，來應付艱難的全球環境。

分析師Andrew Uerkwitz寫道，該公司的產品和服務「在不確定時期將比競爭產品更具韌性」，他提到「不斷變化的供應鏈和客戶需求不定」，是蘋果公司情況比同業更好的因素。他指出，蘋果公司強大的財務結構，「提供極大的靈活性，可以使供應鏈保持敏捷，並繼續支持其資本返還計劃。」

與2月創下的紀錄新高相比，蘋果公司股價已累跌了16%以上，最近下跌是由於疫情帶來不確定性所致。Oppenheimer對客戶表示，建議「逢低買入」，並給該股設訂目標股價320美元。該股周一收市報298.81美元。

Oppenheimer預計，iPhone的需求將在蘋果公司今年內推出5G版本，以及其他產品(包括Apple Watch和AirPods)時「恢復正常」。這些產品「深深掌握用戶留在iOS生態系統」，股價或反映了穿戴式產品的銷售動力，但「這些產品帶給蘋果公司整個生態系統所衍生的益處一直被低估了。」

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