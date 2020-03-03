疫情波及！中國大客消失　全球豪宅市場好大鑊？

隨着中國崛起，內地豪客近年紛赴海外買樓，成為多國房地產投資的「大戶」。儘管在貿易戰升級和中國收緊資金外流導致交易銳減，但中國買家去年仍花了134億美元在美國置業，位居各國之首。

可是，新冠肺炎疫情蔓延全球，依賴中國買家的美國和其他國家的房地產市場面臨危機，出現交易萎靡不振、潛在交易無限期推遲等。

【美國】

●成為地產代理噩夢

外媒報道，Compass在紐約的地產代理Eric Marrus表示，他的生意大約四分之一來自中國人，但中國正是本次病毒疫情的發源地，因此對他來說「是一場噩夢」。因此，他目前須通過WhatsApp，拍攝美國曼哈頓Lenox Hill社區一套價值750萬美元的聯排別墅，為無法親臨的一對中國夫婦進行網上睇樓。

正在曼哈頓建造一座13層公寓樓的房地產公司Silverback Development負責人JoshSchuster表示，病毒使業務變得複雜，由於股市動盪，公寓買家不願意簽協議，而且資金出境困難，與中國投資者的交流亦難以繼續進行。此外，該公司正在為一個項目所需的中國建材尋找替代品，可能導致成本提高達30%。他直言擔心如果供應鏈中斷，將導致交貨延遲。

美國的加利福尼亞去年有34%的外國置業客來自中國。Keller Williams地產代理譚可可稱，其客戶約有25%為中國人，但由於航班取消，大多數人都推遲至夏天或之後才再來美國。

【溫哥華和新加坡】

●中國客交易料降20%

溫哥華及新加坡與美國相同，地產代理都過去甚依賴中國買家，但由於中國客被隔離在家，物業很難售出。新加坡的打擊尤其嚴重，因為中國人是這裡最主要的外國置業者，尤其是豪宅方面。

新加坡地產代理符策銘指，他的一對中國夫婦客戶計劃在當地定居，希望在濱海灣金沙賭場和購物中心附近，購買一套價值600萬新加坡元的公寓，還想為孩子尋找學校。他們原定1月下旬到新加坡，但預定機票後，新加坡政府就禁止中國人入境以防止病毒傳播。符估計，涉及中國客戶的交易量下降了20%。

【澳洲】

●疫情反刺激豪宅需求

澳洲房地產公司黛晶國際集團為富裕中國客戶服務，其創辦人塗燕翎稱，病毒刺激了豪宅需求。塗氏稱，她有很多客戶在中國做生意、在澳洲有家庭。部分人來澳洲過年，但新冠病毒爆發而延長了逗留時間，而現在他們正在買樓，加上澳元疲軟，增加置業的吸引力。這種需求能持續多久取決於疫情程度。

事實上，澳洲是中國人的移民熱門國家。塗燕翎指，澳洲大使館正在加緊處理新的「重要投資者」，而中國富人如要獲得澳洲永久居留權，購買房產乃主要途徑。

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