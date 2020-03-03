【瑞通推介】美團續於區間上落　資金流入好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬各國央行將推出救市政策，道指隔晚收報26,703點，抽升1,293點或5%，是歷來最大點數升幅。

恒指周一(2日)收報26,291點，升161點或0.6%。周二(3日)早段曾再升約200點，重返26,500點之上，其後升幅收窄至百餘點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾3,900萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,200萬元，反映投資者預期後市重拾跌勢。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點。

美團點評周一最多跌2.3%，低見96.6元，為逾半個月低位，其後曾倒升重返100元以上，但受制20天線，最終收報99.3元，微升0.4%，升幅落後大市。周二早段高開逾1%，見101元，但其實後升幅收窄，一度再失百元關。自1月底開始，美團於區間上落，明顯受制於50天線(約103.7元)阻力，底部則於上月初低位96元附近。若暫未向上或向下突破，仍未擺脫區間上落局面，周一有逾820萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾230萬元淨流出。

近日內地各省市陸續發布今年重點項目的投資計劃，並集中基建領域，7個省市的總投資金額接近25萬億元人民幣，其中2020年度計劃完成投資近3.5萬億元人民幣。另內媒報道全國533個重大交通項目開復工率逾70%，加快推動「十三五」規劃內項目開工復工，並謀劃啟動一批「十四五」規劃內項目。

中央加大基建投入，以應對經濟遭受疫情衝擊，帶動水泥建材股持續強勢。海螺水泥周一收升5.4%於60.25元，盤中最多升7.7%至61.55元創新高，同時20天線升穿50天線。周二早段先靠穩後轉跌，高位重上61元，其後由即市高位最多倒跌近4%，低見59元。周一有14萬元淨流出其好倉。

中國建材周一在成交配合下曾高見10.1元，飆12%，收市維持逾一成升幅，報9.93元，創52周高。股份周二早段續創52周高，高見10.18元，其後由即市高位倒跌逾3%，失守10元。周一分別有44萬和42萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

基建股周一亦跑出，中國交通建設去年新簽合同額9,626.83億元人民幣，按年增長8.0%，股價周一抽升7.23%收市，報6.23元，盤中最多升8.6%至6.31元。該股在4個交易日內先後收復20天、10天、50天和100天線，累升超過12%，同時成交額急增。股份周二早段曾升逾2%，升抵6.4元，其後曾由高位倒跌近4%至6.2元附近。周一有52萬元淨流入其好倉。

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