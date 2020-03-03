【高盛推介】騰訊逼近400元關 輪證攻略
2020年03月03日 12:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(3日)早段走勢相對強勁，上升超過2%，升幅明顯高於恒指，高見398.8港元，再逼近400元關口。
雖然周一(2日)騰訊認購證及認沽證都有資金流走，但即市見資金再次留意騰訊相關產品，當中以淡倉產品較受關注。
投資者如看淡騰訊並計劃部署認沽證，可考慮以行使價370至400元、兩個月期以上、街貨低於20%作為篩選條件，並留意當中槓桿最高的沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿8.5倍。
熊證方面則可留意騰訊熊證(53023)，收回價408.88元，行使價411.38元，換股比率100，槓桿比率26.3倍，即市見有資金流入。
周二早段即市見有資金流入，收回價較遠可留意騰訊熊證(52062)，收回價415.01元，行使價417.51元，換股比率100，槓桿比率19.9倍，收回價較遠。
相反，投資者如看好騰訊，即市買賣的投資者可留意市場上最貼價槓桿最高的牛證(53577)，收回價392.18元，行使價389.68元，換股比率100，槓桿比率38.2倍，屬貼價高槓桿的選擇，適合作即市買賣，收回價較遠的可留意牛證(66238)，收回價384.18元，行使價381.68元，換股比率500，槓桿比率22.1倍，是低面值的選擇。
認購證則可留意騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿9倍，行使價398至410元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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