傳信貸資料庫將招標　金管局：一直就引入多家機構商討

有報道指，香港金融管理局及香港銀行公會正檢討個人信貸資料機構(CRA)監管細節，並或於今年上半年進行招標。

金管局發言人表示，該局一直就在本港引入多於一家個人信貸資料服務機構與業界商討，並積極落實有關安排，希望可以藉此提升服務水平，改善現時因市場只有一家商業營運的個人信貸資料服務機構而衍生的營運風險，特別是單點失誤的風險。

鑑於項目較為複雜，香港銀行公會經過內部討論後，已經委託顧問，協助研究和落實有關安排。金管局將繼續與銀行業界合作推進項目，積極研究和落實有關安排。

至於載有500多萬名市民信貸紀錄的香港環聯資訊有限公司，被揭索取信貸報告的程序懷疑出現保安漏洞。對於環聯服務何時重啟，金管局發言人指，該局一直聯同香港銀行公會與環聯跟進，促使環聯盡快完成系統更新、落實私隱專員公署調查報告中的指令，以及完成恢復網上個人信貸報告查詢服務的相關準備工作，確實時間表將由環聯公布。

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