廣州推出汽車消費補貼政策　汽車股個別發展

廣州市人民政府正式印發關於《廣州市堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰努力實現全年經濟社會發展目標任務若干措施》的通知。其中，在「促進消費擴容提質」中重點提及提振汽車消費。至2020年3月至12月底，將對個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元人民幣(下同)綜合性補貼。另外，為推進汽車更新換代，對置換或報廢二手車的消費者，在廣州市註冊登記的汽車銷售企業購買「國六」標準新車，每輛給予3,000元補助。

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