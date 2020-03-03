【外匯點評】熊俊傑：6月前或再減息　澳元存下行風險

艾德證券期貨高級副總裁熊俊傑表示，澳洲最主要貿易夥伴中國的2月份PMI大幅急降至歷史新低，跌速令市場感到意外。今早澳洲儲備銀行一如預期宣布減息25個基點，現金利率目標再創歷史低點0.50%。市場估計，澳儲行會在未來三個月再進息另一次減息。

該行稱此決定是為了應對全球新冠肺炎疫情爆發所引起的風險。疫情的蔓延正對澳洲經濟產生重大影響，特別是在教育和旅遊領域。如果未來在需要時，該行會放寬政策以支持持續增長。現時未有線索可預料疫情所帶來的影響會持續多久，但估計會拖慢就業及通脹回復目標的時間。該行定將監督勞動力市場的發展，並樂見工資增長回升。目前，工資增長仍然低迷，預計一段時間內不會回升。樓房市場有轉向下行迹象，尤其在悉尼和墨爾本兩地。此外，該行表示3月份季度GDP增長可能明顯低於早先的預期，這正正符合了市場的預測。

在議息結果公布後，澳元兌美元(AUD/USD)上升約40點子(0.3%)。此市場反應有可能是基於市場有部分分析估計澳儲行偷步跟隨美國聯儲局降50個基點。無論如何，澳洲經濟基調負面，澳元存在下行風險。交易策略方面，只要澳元保持在9天均線(約0.6580)下方交易，短期下降趨勢就不會改變，下行首個目標先設於0.6460。

根據彭博最新預測，澳洲第一季經濟將會出現0.3%收縮，2020年全年增長被下調至1.7%，該預測大幅低過澳儲行於2月會議時預測的2.2%增長。同時，依賴大宗商品出口的澳洲經濟，正受著商品出口及價格下滑所影響。不論金、銀、鋁、煤、原油、鐵礦石都出現不同程度的需求及價格下滑，對於澳洲剛在去年年底飽受火災煎熬的脆弱經濟，無疑是雪上加霜。

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