原材料狂漲價！口罩熔噴布貴到嚇親人 每噸賣到...

新冠肺炎疫情全球擴散，香港「搶口罩」潮略為緩和，但歐美各地正值陷入恐慌，紛紛搶購口罩、食品等物資。口罩需求持續，原材料價格瘋漲，作為阻擋病菌屏障的熔噴布已極速漲價達20倍！

外媒報道指，東莞一家口罩生產企業過往一噸熔噴布進貨價約2萬元人民幣(下同)，目前已漲到30萬至40萬元，品質亦無法保證。一家熔噴布生產商則表示，目前公司的排單已經排到了3月中旬，在此之前沒有接單能力。要增加產能，有關設備交貨期連安裝調試也要10個月左右，擴充生產線需要時間和資金投入，對於原本冷門的熔噴布生產行業來說，並不能在短時間內大規模提升。

以聚丙烯為原材料製成的熔噴布，對防止細菌滲透十分重要。一噸聚丙烯可生產一次性醫用外科口罩90萬到100萬個，生產N95醫用防護口罩則大約20萬到25萬個。

上月底，中國石化宣布將投資2億元，利用自有原料生產優勢，立即組織貨源，建設10條熔噴布生產線，以滿足原料需求。

－－－－－－