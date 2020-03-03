美債曲線預示全球救市或成功？恐太樂觀了

外國傳媒報道，隨着圍繞聯儲局放鬆貨幣政策的預期迅速升溫，美國國債孳息率曲線趨陡。不過，如果聯儲局在應對新冠病毒疫情對經濟影響時，無法達到本已很高的預期，那麼美債孳息率曲線的這種走勢可能是短暫的。

在傳統理論上，陡峭的債息曲線，即短期債息下跌的速度快於長期債息，預示市場對經濟較長期增長和通脹壓力升溫投下信心一票，亦反映炒作聯儲局即將減息，雖然短期有痛苦。

事實上，目前2年期美債息正以2008年時曾出現過的速度下跌，當時聯儲局在金融危機期間，對利率進行了干預。現時10年期相對2年期美債息溢價較上周疫情擔憂加劇前的水平增加了兩倍。不過，這個利差水平仍低於2020年高位，更不用說此前幾年的高峰了。

不過，投資者投注債息曲線進一步變陡之路會面臨一系列阻力。首先，由於聯儲局行動預期已在價格中體現的程度，一些人懷疑短期利率是否能進一步大幅走低。其次，任何政策行動可能都不足以解決疫情造成的經濟損失。第三，全球投資者對安全、正孳息債券的狂熱需求，仍是長期債券孳息率的一個深重壓力。

Columbia Threadneedle固定收益資產組合經理Gene Tannuzzo表示，債息曲線短期已反映出政策寬鬆的預期，如果經濟層面沒有改善，長期將會受益。儘管Tannuzzo對美債維持「中性」看法，但他將一部分持倉從5年期債券調整到了30年期。

聯儲局主席鮑威爾上周五(2月28日)表示，做好必要時減息的準備，以支持美國經濟增長。目前為止，經濟增長數據穩定，2月製造業報告顯示，該行業正以適中步伐擴張。不過，威脅也已顯而易見，數據顯示，全球製造業活動出現2009年以來最嚴重下降。

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