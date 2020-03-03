新盤動向：OCEAN MARINI樓書今上網 料周內開價

市場上再有大型新盤部署開售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城9C期項目，正式命名為OCEAN MARINI，將加快推出市場，今日(3月3日)將上載樓書，最快周內公布開價及開放示範單位，希望有機會下周開售。

他透露，今期提供503伙，以兩、三房間隔為主，佔整體單位逾8成，亦設少量四房大戶。而項目首兩期至今累售875伙，套現超過72億元，平均呎價15,935元。若單計今年售出的89伙，平均呎價16,342元。

他又稱，同系日出康城各盤暫已合共賣出3,569伙，近8成買家選用即供方法。而最新投得的第12期，料3年後才可推售。

市況方面，他指出，若樓市交投持續低企，政府可適量考慮撤辣，例如額外印花稅等。

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