標普：港鐵乘客量大降　信貸評級受威脅

該機構又預計，港鐵經常性現金流會大幅減少，預料今年來自香港業務的總收益將按年跌10%，其中本地乘客量預期今年下跌10%至15%，機場快線的跌幅會更大。事實上今年一月本地乘客量已跌近20%，反映了嚴峻的情況。

而在2月24日，公司宣布了削減非繁忙時間的班次，二月首兩周乘客量亦見按年減少50%。該機構相信只有在疫情受控之後，才會見乘客量回升。

此外，該機構亦預計港鐵車站商業收入今年按年跌20%至30%，主因為本地零售持續疲弱。公司已削減中小型租戶二、三月租金達五成。

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