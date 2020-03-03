標普：港鐵乘客量大降 信貸評級受威脅
2020年03月03日 14:43
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評級機構標準普爾發表報告，表示在新冠肺炎和激烈示威活動雙重打擊之下，損害港鐵(00066)的運載業務和出租收入，令公司的獨自信用評級(SACP)備受重大壓力。預期公司由營運產生的資金相對債務的比率在今年下跌15%至20%，至於去年有關數字估計跌30%至32%，或會觸發SACP評級被下調。港鐵目前的信用評級為「AA+」前景「穩定」，公司將於本周四(5日)公布去年全年業績。
該機構又預計，港鐵經常性現金流會大幅減少，預料今年來自香港業務的總收益將按年跌10%，其中本地乘客量預期今年下跌10%至15%，機場快線的跌幅會更大。事實上今年一月本地乘客量已跌近20%，反映了嚴峻的情況。
而在2月24日，公司宣布了削減非繁忙時間的班次，二月首兩周乘客量亦見按年減少50%。該機構相信只有在疫情受控之後，才會見乘客量回升。
此外，該機構亦預計港鐵車站商業收入今年按年跌20%至30%，主因為本地零售持續疲弱。公司已削減中小型租戶二、三月租金達五成。
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