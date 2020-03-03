【零售浩劫】代理料第三季核心區吉舖飆至900間

美聯旺舖董事盧展豪表示，由於新冠肺炎持續，內地旅客來港數字減少，嚴重打擊本地消費情況，料舖市進入超大型調整期。他表示，今年第一季四大核心區的吉舖數目多達約689間，空置率約9.2%，較去年第三季的6.5%有所上升。而未來情況料進一步惡化，他預計，今年第三季該四個核心區舖位空置率料增加至11.5%至12.5%，屆時涉及約900間吉舖，將挑戰紀錄新高水平。

按四個地區劃分，今年第一季銅鑼灣舖位空置率為12.2%，為最高地區，料第三季將升至14%至15%。至於尖沙咀及中環首季空置率分別為10.9%及11.8%，第三季預計升至13%至14%。而旺角首季空置率約6.4%，第三季料升至9%至10%。

他又表示，未來舖市前景嚴峻，持續時間難料，預計直至2020年尾，核心區舖位售價及租金再跌四成，租金返回2006年至2007年的水平。他又補充，目前已有不少舖位業主為飲食業及教育行業的租戶，提供五成的租金減免，不過依然有部分租戶出現欠租的情況。

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