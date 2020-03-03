花旗：華晨縮減汽車折扣 有助改善毛利及現金流
2020年03月03日 15:50
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(中新社圖片)
花旗發表報告，指內地車企華晨中國(01114)通知汽車經銷商，會取消部分三至四月訂單，並優先處理受工廠關閉所影響的一至二月訂單。受影響車款分別為華晨寶馬1、3、5 系及X3運動型多用途車(SUV)。由於庫存量下降，經銷商將會縮減上述車款的折扣優惠。該行預計，縮減折扣對經銷商及汽車製造商有利，庫存量減少亦有助改善車企毛利及現金流。
該行分別下調華晨寶馬今、明兩年銷售預測至按年升2%及10.5%，維持合資車企今明兩年邊際純利為9.4%，較去年的8.7%有所改善，主要由於3系零售折扣穩定，維持在10%，遠低於舊款3系的25%；5系中期翻新亦有助提升汽車價格及毛利；以及華晨寶馬的產能利用率在今明兩年維持在93%。
另外，該行預計，由於華晨寶馬新款3系車齡為33個月，較其他同業車款年輕，料在行內具競爭力及在疫情過後有強勁增長。該行認為該股目前處於超賣水平，並重申「買入」評級及上調目標價至11.6港元。
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