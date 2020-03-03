花旗：華晨縮減汽車折扣　有助改善毛利及現金流

該行分別下調華晨寶馬今、明兩年銷售預測至按年升2%及10.5%，維持合資車企今明兩年邊際純利為9.4%，較去年的8.7%有所改善，主要由於3系零售折扣穩定，維持在10%，遠低於舊款3系的25%；5系中期翻新亦有助提升汽車價格及毛利；以及華晨寶馬的產能利用率在今明兩年維持在93%。

另外，該行預計，由於華晨寶馬新款3系車齡為33個月，較其他同業車款年輕，料在行內具競爭力及在疫情過後有強勁增長。該行認為該股目前處於超賣水平，並重申「買入」評級及上調目標價至11.6港元。

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