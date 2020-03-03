【大行報告】高盛降舜宇光學盈利預測

該行預計，由於明年鏡頭市場競爭激烈，或影響公司的經營開支比例，將舜宇今、明兩年每股盈利預測分別下調20%及23%，維持目標價150元及「買入」評級。

該行指，雖然大部分企業均在2月10日復產，但受交通限制及隔離措施影響，員工到崗比率復甦需時，而行業亦需要更長時間才能全面復產。細規模的零部件供應商或組裝商因議價能力弱，加上需要尋求地方政府復工批准，故預計將需要更長時間才回復正常生產，該行估計供應面的挑戰將持續至4月。

該行認為，受智能手機市場飽和及疫情影響，手機品牌將更進取地推出高性價比的手機，以搶佔市場份額並支持5G智能手機市場增長。低端鏡頭增長以及手機市場競爭增加，令手機鏡頭及鏡頭模組供應商增加，舜宇或會過分進取地推動產品組合升級。該行將今明兩年800萬像素以下鏡頭出貨量佔比預測提升至21%及16%，並將800萬像以下鏡頭模組出貨量貢獻由之前的7%及2%大增至各17%，意味今明兩年淨利將分別跌12%及18%。

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