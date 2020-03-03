財政部：三大政策方向助中小微企渡難關

據內媒報道，國務院聯防聯控機制周二(3日)下午3時召開新聞發布會，中國財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任符金陵指，為支持企業特別是中小微企業早日復工、復產，已會同相關部門推出一系列財稅政策，主要歸納為三大政策，分別是企業少繳一點、政府多補一點及融資成本多降一點。

他續稱，除落實稅收減免政策外，社會保險費減免措施亦有助減輕中小企業負擔，有關企業的養老、失業、工傷三項社會保險階段性降費新政，料實施後今年可減輕企業負擔5,100多億元人民幣(下同)。同時指導地方在確保醫保基金長期可持續情況下，減徵部分職工醫保單位繳費，又可減輕企業負擔約1,500億元。加上去年把企業養老保險單位繳費由20%降為16%的政策實施，今年全年社會保險費減負就能減輕企業負擔逾1萬億元。

國家稅務總局總審計師兼貨物和勞務稅司司長王道樹亦指，新冠肺炎疫情發生以來，已先後推出3批稅費減免政策，部分政策先後於2月及3月起實施。截至3月2日止，中國各級財政安排的疫情防控資金1,087.5億元。

另財政部周二刊發通知，為增強地方財政保障能力，中央已向地方預撥今年累計均衡性轉移支付預算約1.6萬億元。該通知附件顯示，有關今年中央對地方均衡性轉移支付預算，今次下達規模為700億元，已下達部分則約1.53萬億元。通知亦要求，重點保障好疫情防控支出，提高資金使用效益。

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