【市後重點睇】英鎊重上1.28關　油價漲逾1%

美匯指數反覆企97.58，離岸人民幣(CNH)回落至6.98水平，港匯7.7810上落，美元兌日圓處107.95。歐元兌美元報1.1124，英鎊重上1.28關。金價見1,596美元。油價仍升逾1%，布油處52.57美元，紐油報47.6美元。道指期貨升76點。

●市後關注點

-18:00 歐元區2月消費物價指數(CPI)、歐元區1月失業率

●亞洲股市：

-日股倒跌1.2%，韓澳股靠穩。

-市傳韓股若大挫，監管機構擬臨時禁沽空。

●傳信貸資料庫將招標，金管局：一直就引入多家機構商討。

●原材料狂漲價！口罩熔噴布貴到嚇親人，每噸賣到...

●人民幣速遞：內地疫情緩和，貶值壓力料減輕。

●中信國際電訊去年多賺5%，末期息15仙。

●新冠肺炎：

-疫潮下呢項電子產品「發高燒」…

-零組件短缺，南韓2月汽車銷售量降一成。

-經濟學家料日本將陷更深度衰退。

-美國人都掃廁紙！Costco股價狂飆近一成。

-Twitter強烈鼓勵近5000名員工居家工作。

-中國航空公司2月恐損失370億人民幣。

-全球製造業急劇萎縮，嘯後最甘！

-疫情嚴峻！華爾街大行齊限制員工旅行。

-Visa削季度收入預測，警告惡化趨勢未見底。

●滙豐推流動視像會議服務，可與客戶經理遙距交流。

●全球救市：

-澳洲減息0.25厘符預期，指疫情對經濟有重大影響。

-馬來西亞減息0.25厘。

●2019年全球十大最暢銷智能手機，華為榜上無名？

●傳阿根廷提高豆粕及豆油出口稅稅率。

●無懼股市暴跌！對沖基金上周疫市撈底。

●OCEAN MARINI樓書今上網，料周內開價。

●要錢唔要貨！沙田第一城付逾50萬元辣稅照沽。

●標普：港鐵乘客量降使信貸評級受威脅。

●中國財政部：首兩月地方發逾萬億元新債創新高。

●土地註冊處：2月住宅樓宇買賣合約總值按月升22%，按年跌15%。

●【零售浩劫】代理料第三季核心區吉舖飆至900間。

－－－－－－