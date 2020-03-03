【市後重點睇】英鎊重上1.28關 油價漲逾1%
2020年03月03日 16:17
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美匯指數反覆企97.58，離岸人民幣(CNH)回落至6.98水平，港匯7.7810上落，美元兌日圓處107.95。歐元兌美元報1.1124，英鎊重上1.28關。金價見1,596美元。油價仍升逾1%，布油處52.57美元，紐油報47.6美元。道指期貨升76點。
●市後關注點
-18:00 歐元區2月消費物價指數(CPI)、歐元區1月失業率
●恒生指數早段曾升逾200點，午後突倒跌，全日收報26,284點，跌6點或0.03%，主板成交1,164億港元。滙豐控股連跌12日，收跌0.47%至52.55元。https://bit.ly/2vp3Hcv
●A股快報：滬綜指收升0.7%，兩市成交連續10日破萬億。https://bit.ly/2TqJxqc
●亞洲股市：
-日股倒跌1.2%，韓澳股靠穩。
-市傳韓股若大挫，監管機構擬臨時禁沽空。
●傳信貸資料庫將招標，金管局：一直就引入多家機構商討。
●原材料狂漲價！口罩熔噴布貴到嚇親人，每噸賣到...
●人民幣速遞：內地疫情緩和，貶值壓力料減輕。
●中信國際電訊去年多賺5%，末期息15仙。
●疫情波及！中國大客消失，全球經濟蒙難？https://bit.ly/3akHif4
●【疫情打擊】5元「廁紙價」坐飛機，能激起你的旅行意欲嗎？https://bit.ly/38eemEd
●新冠肺炎：
-疫潮下呢項電子產品「發高燒」…
-零組件短缺，南韓2月汽車銷售量降一成。
-經濟學家料日本將陷更深度衰退。
-美國人都掃廁紙！Costco股價狂飆近一成。
-Twitter強烈鼓勵近5000名員工居家工作。
-中國航空公司2月恐損失370億人民幣。
-全球製造業急劇萎縮，嘯後最甘！
-疫情嚴峻！華爾街大行齊限制員工旅行。
-Visa削季度收入預測，警告惡化趨勢未見底。
●滙豐推流動視像會議服務，可與客戶經理遙距交流。
●【人棄我取】逢低買進騰訊阿里冇得輸，點解？https://bit.ly/2PIiENt
●全球救市：
-澳洲減息0.25厘符預期，指疫情對經濟有重大影響。
-馬來西亞減息0.25厘。
●2019年全球十大最暢銷智能手機，華為榜上無名？
●傳阿根廷提高豆粕及豆油出口稅稅率。
●無懼股市暴跌！對沖基金上周疫市撈底。
●OCEAN MARINI樓書今上網，料周內開價。
●要錢唔要貨！沙田第一城付逾50萬元辣稅照沽。
●標普：港鐵乘客量降使信貸評級受威脅。
●中國財政部：首兩月地方發逾萬億元新債創新高。
●土地註冊處：2月住宅樓宇買賣合約總值按月升22%，按年跌15%。
●【零售浩劫】代理料第三季核心區吉舖飆至900間。
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